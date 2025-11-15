Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3095 (Anteojos) y las letras son: E E U K.

1° 3095 11° 0903 2° 4175 12° 8123 3° 1453 13° 7189 4° 5496 14° 1842 5° 5731 15° 3164 6° 5086 16° 4273 7° 8418 17° 6481 8° 4067 18° 0162 9° 1976 19° 3620 10° 1441 20° 5064

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 6187 - Piojos.

1° 6187 11° 5928 2° 6792 12° 8389 3° 7227 13° 1519 4° 5572 14° 0029 5° 4979 15° 6156 6° 1732 16° 7448 7° 9074 17° 2180 8° 1293 18° 1009 9° 0689 19° 3153 10° 2753 20° 4744

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar ansiedades o situaciones difíciles que necesitas resolver.Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño podría indicar que sientes que algo o alguien está invadiendo tu espacio personal, generando incomodidad en tu vida diaria.