En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3095 (Anteojos) y las letras son: E E U K.

 1°3095 11°0903 
 4175  12°8123
 3°1453  13°7189 
 5496  14°1842 
 5731  15°3164 
 6°5086  16°4273
 8418  17°6481 
 4067  18°0162 
 1976  19°3620 
 10°1441  20°5064 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 6187 - Piojos.

 1°6187 11°5928 
 6792   12°8389
 3°7227  13°1519 
 5572  14°0029 
 4979  15°6156 
 6°1732  16°7448
 9074  17°2180 
 1293  18°1009 
 0689  19°3153 
 10°2753  20°4744 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar ansiedades o situaciones difíciles que necesitas resolver.Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño podría indicar que sientes que algo o alguien está invadiendo tu espacio personal, generando incomodidad en tu vida diaria.