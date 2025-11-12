Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 9164 (Llanto) y las letras son: I G J Z.

1° 9164 11° 3628 2° 6261 12° 7079 3° 5997 13° 5226 4° 1217 14° 2627 5° 7026 15° 5521 6° 0212 16° 4606 7° 9998 17° 4876 8° 7896 18° 2679 9° 6151 19° 7930 10° 4889 20° 4838

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 8319 - Pescado.

1° 8319 11° 2036 2° 9006 12° 1531 3° 6850 13° 3308 4° 5103 14° 3220 5° 4527 15° 3265 6° 5005 16° 8926 7° 7900 17° 5638 8° 7537 18° 0558 9° 5949 19° 0011 10° 3422 20° 1261

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o conflictos internos que han sido ignorados, promoviendo así un proceso de sanación emocional.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una señal de que es necesario explorar sentimientos reprimidos o situaciones que requieren atención para lograr un equilibrio emocional.