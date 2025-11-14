En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2957 (El Jorobado) y las letras son: Q S V X.
|1°
|2957
|11°
|4324
|2°
|0932
|12°
|0106
|3°
|1231
|13°
|1770
|4°
|2025
|14°
|6279
|5°
|0594
|15°
|5771
|6°
|9944
|16°
|7042
|7°
|0199
|17°
|2759
|8°
|7156
|18°
|6688
|9°
|8829
|19°
|1001
|10°
|3284
|20°
|2702
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 14 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 8833 - Cristo.
|1°
|8833
|11°
|9871
|2°
|3904
|12°
|3594
|3°
|2717
|13°
|2044
|4°
|5554
|14°
|3638
|5°
|7171
|15°
|0635
|6°
|1083
|16°
|4358
|7°
|9757
|17°
|5377
|8°
|0027
|18°
|4225
|9°
|0528
|19°
|2803
|10°
|6005
|20°
|3349
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización.
Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la aceptación de uno mismo.
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria.