Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2957 (El Jorobado) y las letras son: Q S V X.

 1°2957 11°4324 
 0932  12°0106
 3°1231  13°1770 
 2025  14°6279 
 0594  15°5771 
 6°9944  16°7042
 0199  17°2759 
 7156  18°6688 
 8829  19°1001 
 10°3284  20°2702 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 8833 - Cristo.

 1°8833 11°9871 
 3904   12°3594
 3°2717  13°2044 
 5554  14°3638 
 7171  15°0635 
 6°1083  16°4358
 9757  17°5377 
 0027  18°4225 
 0528  19°2803 
 10°6005  20°3349 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización.

Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la aceptación de uno mismo.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria.