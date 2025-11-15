Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1891 (Excusado) y las letras son: U D X Y.

1° 1891 11° 6148 2° 8438 12° 7410 3° 8346 13° 6486 4° 0797 14° 7810 5° 0345 15° 8192 6° 0418 16° 8530 7° 2961 17° 1875 8° 9548 18° 9450 9° 5978 19° 0804 10° 6635 20° 3057

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 6476 - Las Llamas.

1° 6476 11° 3528 2° 6771 12° 3031 3° 0495 13° 1094 4° 3167 14° 2686 5° 2683 15° 4362 6° 6827 16° 6393 7° 7739 17° 7828 8° 9854 18° 6065 9° 4753 19° 5339 10° 4879 20° 2023

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.