Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 15 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1891 (Excusado) y las letras son: U D X Y.

 1°1891 11°6148 
 8438  12°7410
 3°8346  13°6486 
 0797  14°7810 
 0345  15°8192 
 6°0418  16°8530
 2961  17°1875 
 9548  18°9450 
 5978  19°0804 
 10°6635  20°3057 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 15 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 15 de noviembre. A la cabeza salió el número 6476 - Las Llamas.

 1°6476 11°3528 
 6771   12°3031
 3°0495  13°1094 
 3167  14°2686 
 2683  15°4362 
 6°6827  16°6393
 7739  17°7828 
 9854  18°6065 
 4753  19°5339 
 10°4879  20°2023 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.