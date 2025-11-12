Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3514 (Borracho) y las letras son: D D H X.

1° 3514 11° 9001 2° 2842 12° 2939 3° 5339 13° 4758 4° 7176 14° 0422 5° 7528 15° 1338 6° 1226 16° 0163 7° 9201 17° 4896 8° 8000 18° 4677 9° 2355 19° 1113 10° 6353 20° 3774

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 2433 - Cristo.

1° 2433 11° 3417 2° 4646 12° 9978 3° 4461 13° 6928 4° 0685 14° 1929 5° 8877 15° 8975 6° 3127 16° 8744 7° 6907 17° 3026 8° 3064 18° 3049 9° 6494 19° 3121 10° 9437 20° 6130

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las relaciones y situaciones que te rodean y para que evites caer en comportamientos autodestructivos.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.