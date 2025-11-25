Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3469 (Vicios) y las letras son: E B T X.

1° 3469 11° 5248 2° 0016 12° 9316 3° 5336 13° 5160 4° 4383 14° 7395 5° 1788 15° 6057 6° 9081 16° 7211 7° 3491 17° 2820 8° 4401 18° 6939 9° 5152 19° 7343 10° 0863 20° 3333

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 9707 - Revolver.

1° 9707 11° 7836 2° 6182 12° 1649 3° 7981 13° 3715 4° 0889 14° 1999 5° 9317 15° 9593 6° 3530 16° 4833 7° 5662 17° 5843 8° 6981 18° 7393 9° 6712 19° 9210 10° 4236 20° 7821

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.