En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3469 (Vicios) y las letras son: E B T X.

 1°3469 11°5248 
 0016  12°9316
 3°5336  13°5160 
 4383  14°7395 
 1788  15°6057 
 6°9081  16°7211
 3491  17°2820 
 4401  18°6939 
 5152  19°7343 
 10°0863  20°3333 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 9707 - Revolver.

 1°9707 11°7836 
 6182   12°1649
 3°7981  13°3715 
 0889  14°1999 
 9317  15°9593 
 6°3530  16°4833
 5662  17°5843 
 6981  18°7393 
 6712  19°9210 
 10°4236  20°7821 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.