En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 9688 (El Papa) y las letras son: I S W Y.

 1°9688 11°9186 
 7927  12°3358
 3°1151  13°4517 
 3307  14°6245 
 0130  15°5994 
 6°1229  16°2494
 2426  17°6150 
 7259  18°2260 
 0597  19°0034 
 10°5828  20°8399 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 9777 - Pierna Mujer.

 1°9777 11°3662 
 7644   12°5722
 3°5379  13°6886 
 7944  14°5167 
 4283  15°0609 
 6°7492  16°4880
 8114  17°1435 
 2150  18°3128 
 7782  19°5273 
 10°3519  20°7794 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la sexualidad y la atracción. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar deseos ocultos o la búsqueda de una conexión emocional más profunda.