Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 9688 (El Papa) y las letras son: I S W Y.

1° 9688 11° 9186 2° 7927 12° 3358 3° 1151 13° 4517 4° 3307 14° 6245 5° 0130 15° 5994 6° 1229 16° 2494 7° 2426 17° 6150 8° 7259 18° 2260 9° 0597 19° 0034 10° 5828 20° 8399

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 9777 - Pierna Mujer.

1° 9777 11° 3662 2° 7644 12° 5722 3° 5379 13° 6886 4° 7944 14° 5167 5° 4283 15° 0609 6° 7492 16° 4880 7° 8114 17° 1435 8° 2150 18° 3128 9° 7782 19° 5273 10° 3519 20° 7794

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y liderazgo. Puede indicar que el soñador está enfrentando decisiones importantes y busca orientación en su camino personal o profesional.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la sexualidad y la atracción. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar deseos ocultos o la búsqueda de una conexión emocional más profunda.