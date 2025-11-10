Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0374 (Gente Negra) y las letras son: H W Z Z.

1° 0374 11° 8912 2° 3310 12° 3209 3° 6040 13° 8080 4° 4016 14° 0904 5° 8640 15° 9469 6° 3984 16° 0589 7° 8700 17° 4900 8° 6132 18° 5270 9° 0513 19° 6917 10° 3195 20° 0680

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 10 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 7125 - Gallina.

1° 7125 11° 5133 2° 7048 12° 7669 3° 2147 13° 1244 4° 0645 14° 8880 5° 6326 15° 7245 6° 4127 16° 3419 7° 4852 17° 1724 8° 5375 18° 3835 9° 0578 19° 9731 10° 1912 20° 5126

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.Además, la presencia de personas de piel negra en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo simple.