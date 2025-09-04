Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre
Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5880 (La Bocha) y las letras son: E U S W.
|1°
|5880
|11°
|5609
|2°
|4525
|12°
|5660
|3°
|1297
|13°
|7221
|4°
|1554
|14°
|8893
|5°
|6144
|15°
|9119
|6°
|1648
|16°
|7091
|7°
|7994
|17°
|0196
|8°
|3263
|18°
|2556
|9°
|2493
|19°
|3014
|10°
|0065
|20°
|3428
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 0324 - Caballo.
|1°
|0324
|11°
|9585
|2°
|6146
|12°
|6465
|3°
|0686
|13°
|8039
|4°
|7349
|14°
|7458
|5°
|0901
|15°
|2333
|6°
|1313
|16°
|7061
|7°
|7851
|17°
|3201
|8°
|8034
|18°
|2828
|9°
|8956
|19°
|9375
|10°
|9720
|20°
|4859
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.
Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.
