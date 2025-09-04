Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5880 (La Bocha) y las letras son: E U S W.

1° 5880 11° 5609 2° 4525 12° 5660 3° 1297 13° 7221 4° 1554 14° 8893 5° 6144 15° 9119 6° 1648 16° 7091 7° 7994 17° 0196 8° 3263 18° 2556 9° 2493 19° 3014 10° 0065 20° 3428

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 0324 - Caballo.

1° 0324 11° 9585 2° 6146 12° 6465 3° 0686 13° 8039 4° 7349 14° 7458 5° 0901 15° 2333 6° 1313 16° 7061 7° 7851 17° 3201 8° 8034 18° 2828 9° 8956 19° 9375 10° 9720 20° 4859

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.