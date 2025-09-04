Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del jueves 4 de septiembre

Ya están los resultados del sorteo más reciente de la Quiniela Nacional y Provincia.

En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 5880 (La Bocha) y las letras son: E U S W.

 1°5880 11°5609 
 4525  12°5660
 3°1297  13°7221 
 1554  14°8893 
 6144  15°9119 
 6°1648  16°7091
 7994  17°0196 
 3263  18°2556 
 2493  19°3014 
 10°0065  20°3428 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de septiembre. A la cabeza salió el número 0324 - Caballo.

 1°0324 11°9585 
 6146   12°6465
 3°0686  13°8039 
 7349  14°7458 
 0901  15°2333 
 6°1313  16°7061
 7851  17°3201 
 8034  18°2828 
 8956  19°9375 
 10°9720  20°4859 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.


¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá