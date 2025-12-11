Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2253 (El Barco) y las letras son: D H L X.

1° 2253 11° 8578 2° 2853 12° 8883 3° 3525 13° 5115 4° 1595 14° 6092 5° 2080 15° 7650 6° 7297 16° 4097 7° 8405 17° 8534 8° 4940 18° 8709 9° 6551 19° 7584 10° 6510 20° 4755

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 4137 - El Dentista.

1° 4137 11° 1432 2° 6251 12° 1324 3° 4682 13° 9792 4° 7836 14° 8246 5° 6593 15° 4734 6° 4895 16° 6480 7° 9702 17° 0564 8° 1770 18° 4376 9° 1609 19° 0010 10° 0579 20° 4281

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.