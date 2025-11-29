Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0338 (Piedras) y las letras son: D J L X.

1° 0338 11° 6262 2° 2494 12° 5881 3° 0393 13° 7716 4° 1659 14° 4597 5° 7006 15° 2292 6° 2514 16° 1828 7° 7969 17° 4763 8° 9588 18° 6859 9° 1806 19° 7558 10° 0445 20° 3362

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 0183 - Mal Tiempo.

1° 0183 11° 9139 2° 1764 12° 0002 3° 2745 13° 7035 4° 2306 14° 5182 5° 4257 15° 1951 6° 5673 16° 2677 7° 7783 17° 7036 8° 0675 18° 6436 9° 3120 19° 0362 10° 0714 20° 1122

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan, invitando al soñador a reflexionar sobre su situación actual.