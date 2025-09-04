Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre
Enterate qué números salieron en el último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia este miércoles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0264 (Llanto) y las letras son: A E G T.
|1°
|0264
|11°
|3249
|2°
|2168
|12°
|1425
|3°
|1947
|13°
|5339
|4°
|3287
|14°
|5412
|5°
|0670
|15°
|2413
|6°
|5804
|16°
|3821
|7°
|4333
|17°
|4069
|8°
|7204
|18°
|3621
|9°
|6057
|19°
|2697
|10°
|2173
|20°
|8137
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 2429 - San Pedro.
|1°
|2429
|11°
|5047
|2°
|1922
|12°
|8272
|3°
|3822
|13°
|2280
|4°
|0074
|14°
|8192
|5°
|9448
|15°
|0734
|6°
|5169
|16°
|3065
|7°
|6661
|17°
|3457
|8°
|2004
|18°
|2047
|9°
|1576
|19°
|6140
|10°
|8023
|20°
|3900
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.
Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.
Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios