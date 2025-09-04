Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Enterate qué números salieron en el último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia este miércoles.

Fuente:Shutterstock
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0264 (Llanto) y las letras son: A E G T.

 1°0264 11°3249 
 2168  12°1425
 3°1947  13°5339 
 3287  14°5412 
 0670  15°2413 
 6°5804  16°3821
 4333  17°4069 
 7204  18°3621 
 6057  19°2697 
 10°2173  20°8137 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 2429 - San Pedro.

 1°2429 11°5047 
 1922   12°8272
 3°3822  13°2280 
 0074  14°8192 
 9448  15°0734 
 6°5169  16°3065
 6661  17°3457 
 2004  18°2047 
 1576  19°6140 
 10°8023  20°3900 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.


¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá