Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1852 (Madre e hijo) y las letras son: K K L V.

1° 1852 11° 0761 2° 4338 12° 9750 3° 7039 13° 2427 4° 1774 14° 8780 5° 1568 15° 2413 6° 1788 16° 8905 7° 6289 17° 9417 8° 4653 18° 1755 9° 8777 19° 0879 10° 9643 20° 1083

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 7267 - Mordida.

1° 7267 11° 3629 2° 9845 12° 7030 3° 3401 13° 2147 4° 2479 14° 2238 5° 8953 15° 4052 6° 2003 16° 3401 7° 6473 17° 2853 8° 2087 18° 9568 9° 3690 19° 5238 10° 7412 20° 3828

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar la relación con la figura materna o la propia maternidad, sugiriendo aspectos de crecimiento personal, responsabilidad y el deseo de nutrir y cuidar a otros. Estos sueños pueden ser una invitación a reflexionar sobre las relaciones familiares y el papel que desempeñan en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.