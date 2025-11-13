En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 12 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1852 (Madre e hijo) y las letras son: K K L V.

 1°1852 11°0761 
 4338  12°9750
 3°7039  13°2427 
 1774  14°8780 
 1568  15°2413 
 6°1788  16°8905
 6289  17°9417 
 4653  18°1755 
 8777  19°0879 
 10°9643  20°1083 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 12 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 12 de noviembre. A la cabeza salió el número 7267 - Mordida.

 1°7267 11°3629 
 9845   12°7030
 3°3401  13°2147 
 2479  14°2238 
 8953  15°4052 
 6°2003  16°3401
 6473  17°2853 
 2087  18°9568 
 3690  19°5238 
 10°7412  20°3828 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar la relación con la figura materna o la propia maternidad, sugiriendo aspectos de crecimiento personal, responsabilidad y el deseo de nutrir y cuidar a otros. Estos sueños pueden ser una invitación a reflexionar sobre las relaciones familiares y el papel que desempeñan en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.