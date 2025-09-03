Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre
Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6241 (El Cuchillo) y las letras son: I U J J.
|1°
|6241
|11°
|9498
|2°
|2444
|12°
|2608
|3°
|2819
|13°
|0054
|4°
|5105
|14°
|1503
|5°
|7754
|15°
|6263
|6°
|6384
|16°
|9503
|7°
|0273
|17°
|1652
|8°
|6369
|18°
|2224
|9°
|2482
|19°
|9780
|10°
|0269
|20°
|1806
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 2922 - Loco.
|1°
|2922
|11°
|0078
|2°
|3709
|12°
|0447
|3°
|3230
|13°
|7133
|4°
|8221
|14°
|3203
|5°
|6149
|15°
|3219
|6°
|0270
|16°
|4360
|7°
|3829
|17°
|8424
|8°
|0718
|18°
|5713
|9°
|3649
|19°
|7097
|10°
|5605
|20°
|9756
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.
Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.
Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.
