Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6241 (El Cuchillo) y las letras son: I U J J.

 1°6241 11°9498 
 2444  12°2608
 3°2819  13°0054 
 5105  14°1503 
 7754  15°6263 
 6°6384  16°9503
 0273  17°1652 
 6369  18°2224 
 2482  19°9780 
 10°0269  20°1806 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 2922 - Loco.

 1°2922 11°0078 
 3709   12°0447
 3°3230  13°7133 
 8221  14°3203 
 6149  15°3219 
 6°0270  16°4360
 3829  17°8424 
 0718  18°5713 
 3649  19°7097 
 10°5605  20°9756 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.


¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.

