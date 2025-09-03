Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 6241 (El Cuchillo) y las letras son: I U J J.

1° 6241 11° 9498 2° 2444 12° 2608 3° 2819 13° 0054 4° 5105 14° 1503 5° 7754 15° 6263 6° 6384 16° 9503 7° 0273 17° 1652 8° 6369 18° 2224 9° 2482 19° 9780 10° 0269 20° 1806

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 2922 - Loco.

1° 2922 11° 0078 2° 3709 12° 0447 3° 3230 13° 7133 4° 8221 14° 3203 5° 6149 15° 3219 6° 0270 16° 4360 7° 3829 17° 8424 8° 0718 18° 5713 9° 3649 19° 7097 10° 5605 20° 9756

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador debe confiar en su intuición y seguir su propio camino sin dudar.