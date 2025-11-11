En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8044 (La Cárcel) y las letras son: U B H R.
|1°
|8044
|11°
|9823
|2°
|7390
|12°
|1139
|3°
|1048
|13°
|7324
|4°
|2504
|14°
|5152
|5°
|4606
|15°
|9236
|6°
|0725
|16°
|3377
|7°
|4887
|17°
|2770
|8°
|6760
|18°
|6498
|9°
|8533
|19°
|2931
|10°
|5985
|20°
|8886
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 10 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 4941 - El Cuchillo.
|1°
|4941
|11°
|5824
|2°
|4744
|12°
|6950
|3°
|7471
|13°
|3748
|4°
|2257
|14°
|5231
|5°
|5602
|15°
|5647
|6°
|6662
|16°
|2839
|7°
|0820
|17°
|2615
|8°
|9015
|18°
|8076
|9°
|0029
|19°
|1139
|10°
|8640
|20°
|9122
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han tenido, sugiriendo que es momento de liberarse de cargas emocionales o de situaciones que ya no son saludables.
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna del soñador y la búsqueda de claridad en momentos de incertidumbre.
Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para cortar lazos tóxicos o alejarse de relaciones perjudiciales, buscando así un camino hacia el bienestar emocional.