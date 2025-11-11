Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8044 (La Cárcel) y las letras son: U B H R.

1° 8044 11° 9823 2° 7390 12° 1139 3° 1048 13° 7324 4° 2504 14° 5152 5° 4606 15° 9236 6° 0725 16° 3377 7° 4887 17° 2770 8° 6760 18° 6498 9° 8533 19° 2931 10° 5985 20° 8886

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 10 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 4941 - El Cuchillo.

1° 4941 11° 5824 2° 4744 12° 6950 3° 7471 13° 3748 4° 2257 14° 5231 5° 5602 15° 5647 6° 6662 16° 2839 7° 0820 17° 2615 8° 9015 18° 8076 9° 0029 19° 1139 10° 8640 20° 9122

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han tenido, sugiriendo que es momento de liberarse de cargas emocionales o de situaciones que ya no son saludables.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna del soñador y la búsqueda de claridad en momentos de incertidumbre.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para cortar lazos tóxicos o alejarse de relaciones perjudiciales, buscando así un camino hacia el bienestar emocional.