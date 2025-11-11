En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8044 (La Cárcel) y las letras son: U B H R.

 1°8044 11°9823 
 7390  12°1139
 3°1048  13°7324 
 2504  14°5152 
 4606  15°9236 
 6°0725  16°3377
 4887  17°2770 
 6760  18°6498 
 8533  19°2931 
 10°5985  20°8886 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 10 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 4941 - El Cuchillo.

 1°4941 11°5824 
 4744   12°6950
 3°7471  13°3748 
 2257  14°5231 
 5602  15°5647 
 6°6662  16°2839
 0820  17°2615 
 9015  18°8076 
 0029  19°1139 
 10°8640  20°9122 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han tenido, sugiriendo que es momento de liberarse de cargas emocionales o de situaciones que ya no son saludables.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna del soñador y la búsqueda de claridad en momentos de incertidumbre.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para cortar lazos tóxicos o alejarse de relaciones perjudiciales, buscando así un camino hacia el bienestar emocional.