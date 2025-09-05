Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la matutina.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8313 (La Yeta) y las letras son: C H M X.
|1°
|8313
|11°
|6469
|2°
|1520
|12°
|5201
|3°
|0151
|13°
|2114
|4°
|5512
|14°
|9908
|5°
|0828
|15°
|4176
|6°
|0034
|16°
|0511
|7°
|6682
|17°
|0047
|8°
|7779
|18°
|7280
|9°
|4383
|19°
|8978
|10°
|7421
|20°
|5180
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3976 - Las Llamas.
|1°
|3976
|11°
|9743
|2°
|1845
|12°
|0634
|3°
|3525
|13°
|4469
|4°
|7367
|14°
|9974
|5°
|3852
|15°
|7998
|6°
|4482
|16°
|1159
|7°
|7417
|17°
|8031
|8°
|3969
|18°
|0374
|9°
|8353
|19°
|2196
|10°
|9330
|20°
|1548
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos.
Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o advertencia sobre situaciones que podrían volverse destructivas. Es importante prestar atención a las emociones y circunstancias que rodean el sueño para interpretarlo adecuadamente.
