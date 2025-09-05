Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la matutina.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8313 (La Yeta) y las letras son: C H M X.

 1°8313 11°6469 
 1520  12°5201
 3°0151  13°2114 
 5512  14°9908 
 0828  15°4176 
 6°0034  16°0511
 6682  17°0047 
 7779  18°7280 
 4383  19°8978 
 10°7421  20°5180 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3976 - Las Llamas.

 1°3976 11°9743 
 1845   12°0634
 3°3525  13°4469 
 7367  14°9974 
 3852  15°7998 
 6°4482  16°1159
 7417  17°8031 
 3969  18°0374 
 8353  19°2196 
 10°9330  20°1548 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.


¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos.

Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o advertencia sobre situaciones que podrían volverse destructivas. Es importante prestar atención a las emociones y circunstancias que rodean el sueño para interpretarlo adecuadamente.

