Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8313 (La Yeta) y las letras son: C H M X.

1° 8313 11° 6469 2° 1520 12° 5201 3° 0151 13° 2114 4° 5512 14° 9908 5° 0828 15° 4176 6° 0034 16° 0511 7° 6682 17° 0047 8° 7779 18° 7280 9° 4383 19° 8978 10° 7421 20° 5180

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3976 - Las Llamas.

1° 3976 11° 9743 2° 1845 12° 0634 3° 3525 13° 4469 4° 7367 14° 9974 5° 3852 15° 7998 6° 4482 16° 1159 7° 7417 17° 8031 8° 3969 18° 0374 9° 8353 19° 2196 10° 9330 20° 1548

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos.

Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o advertencia sobre situaciones que podrían volverse destructivas. Es importante prestar atención a las emociones y circunstancias que rodean el sueño para interpretarlo adecuadamente.