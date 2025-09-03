Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Consultá los resultados oficiales de la Quiniela Nacional y Provincia de este miércoles en la matutina.

Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 1239 (Lluvia) y las letras son: B D N V.

 1°1239 11°1187 
 0905  12°5164
 3°8486  13°1108 
 1691  14°5643 
 7211  15°4950 
 6°5447  16°1952
 2824  17°3531 
 2958  18°1612 
 2195  19°2943 
 10°6270  20°4468 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0358 - Ahogado.

 1°0358 11°2298 
 1055   12°2255
 3°4224  13°6377 
 4952  14°8069 
 2724  15°2304 
 6°9074  16°6228
 0181  17°6307 
 6988  18°3507 
 4557  19°4184 
 10°5758  20°5018 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de sanar heridas internas. La lluvia en los sueños puede ser un signo de que es momento de dejar ir el pasado y permitir que nuevas oportunidades fluyan en la vida.

Además, la lluvia puede reflejar el estado de ánimo del soñador. Si la lluvia es suave y agradable, puede indicar felicidad y tranquilidad, mientras que una tormenta intensa puede sugerir conflictos internos o situaciones estresantes. En general, soñar con lluvia invita a la reflexión sobre las emociones y el crecimiento personal.


¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá