Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 1239 (Lluvia) y las letras son: B D N V.

1° 1239 11° 1187 2° 0905 12° 5164 3° 8486 13° 1108 4° 1691 14° 5643 5° 7211 15° 4950 6° 5447 16° 1952 7° 2824 17° 3531 8° 2958 18° 1612 9° 2195 19° 2943 10° 6270 20° 4468

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 0358 - Ahogado.

1° 0358 11° 2298 2° 1055 12° 2255 3° 4224 13° 6377 4° 4952 14° 8069 5° 2724 15° 2304 6° 9074 16° 6228 7° 0181 17° 6307 8° 6988 18° 3507 9° 4557 19° 4184 10° 5758 20° 5018

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de sanar heridas internas. La lluvia en los sueños puede ser un signo de que es momento de dejar ir el pasado y permitir que nuevas oportunidades fluyan en la vida.

Además, la lluvia puede reflejar el estado de ánimo del soñador. Si la lluvia es suave y agradable, puede indicar felicidad y tranquilidad, mientras que una tormenta intensa puede sugerir conflictos internos o situaciones estresantes. En general, soñar con lluvia invita a la reflexión sobre las emociones y el crecimiento personal.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.