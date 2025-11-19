Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0217 (Desgracia) y las letras son: A A C P.

1° 0217 11° 9681 2° 8213 12° 5032 3° 5155 13° 1246 4° 1138 14° 4808 5° 0405 15° 8714 6° 8138 16° 5785 7° 5518 17° 3750 8° 6410 18° 5997 9° 8274 19° 9784 10° 8243 20° 5366

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 8816 - Anillo.

1° 8816 11° 7489 2° 6838 12° 6547 3° 7671 13° 9564 4° 9026 14° 2977 5° 3426 15° 6780 6° 0104 16° 3217 7° 3593 17° 6438 8° 7938 18° 1415 9° 1628 19° 2488 10° 3229 20° 2983

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza preocupaciones sobre la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien.

Además, el anillo también puede representar ciclos y continuidad. Puede ser un recordatorio de que ciertas situaciones en la vida son cíclicas y que es importante aprender de ellas para avanzar en el camino personal.