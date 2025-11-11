Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7849 (La Carne) y las letras son: L Q Y Y.

1° 7849 11° 9317 2° 5566 12° 3746 3° 7392 13° 0641 4° 7776 14° 7023 5° 9067 15° 0846 6° 6976 16° 6557 7° 1446 17° 7159 8° 2733 18° 5097 9° 2565 19° 9995 10° 6556 20° 3100

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 3215 - Niña Bonita.

1° 3215 11° 6111 2° 2848 12° 4778 3° 2945 13° 2433 4° 8424 14° 9089 5° 2830 15° 7771 6° 3343 16° 6154 7° 5666 17° 4081 8° 6791 18° 8551 9° 5589 19° 2800 10° 0808 20° 9441

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, así como la conexión con lo físico y lo material. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación, la salud y la vitalidad.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones y a las relaciones interpersonales, sugiriendo la necesidad de nutrir tanto el cuerpo como el alma.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.