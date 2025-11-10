Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5800 (Huevos) y las letras son: H M Z Z.

1° 5800 11° 9103 2° 9292 12° 9448 3° 4505 13° 2067 4° 0675 14° 6166 5° 8996 15° 2630 6° 3151 16° 1779 7° 4550 17° 9549 8° 0183 18° 3220 9° 0689 19° 6659 10° 5399 20° 2376

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 10 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 3261 - Escopeta.

1° 3261 11° 3669 2° 1736 12° 4834 3° 6345 13° 0162 4° 1068 14° 5412 5° 0218 15° 7816 6° 4065 16° 3598 7° 0057 17° 2138 8° 7140 18° 2022 9° 6293 19° 8682 10° 7250 20° 5845

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en desarrollo y que pueden dar lugar a algo significativo en el futuro. Por otro lado, también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Soñar con huevos rotos, por ejemplo, puede indicar miedos o preocupaciones sobre la pérdida de algo valioso o la incapacidad de proteger lo que se ha creado.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos para lograr una mayor paz mental.