Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 9939 (Lluvia) y las letras son: A I B Z.

1° 9939 11° 0172 2° 5836 12° 2387 3° 8651 13° 5630 4° 0029 14° 7937 5° 9973 15° 1105 6° 9243 16° 8971 7° 1221 17° 8670 8° 1011 18° 2957 9° 4284 19° 4745 10° 9473 20° 7172

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 0819 - Pescado.

1° 0819 11° 6612 2° 6563 12° 0750 3° 3522 13° 4510 4° 5611 14° 9661 5° 0254 15° 7796 6° 6636 16° 9201 7° 9499 17° 4422 8° 7933 18° 9980 9° 8361 19° 5617 10° 1304 20° 5514

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.



Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de profundizar en el autoconocimiento.