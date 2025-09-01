Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Mirá los resultados oficiales del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 9939 (Lluvia) y las letras son: A I B Z.

 1°9939 11°0172 
 5836  12°2387
 3°8651  13°5630 
 0029  14°7937 
 9973  15°1105 
 6°9243  16°8971
 1221  17°8670 
 1011  18°2957 
 4284  19°4745 
 10°9473  20°7172 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 0819 - Pescado.

 1°0819 11°6612 
 6563   12°0750
 3°3522  13°4510 
 5611  14°9661 
 0254  15°7796 
 6°6636  16°9201
 9499  17°4422 
 7933  18°9980 
 8361  19°5617 
 10°1304  20°5514 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.


¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.

Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar emociones ocultas o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, sugiriendo que es momento de profundizar en el autoconocimiento.

