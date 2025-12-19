Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1611 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

1° 1611 11° 2375 2° 2650 12° 2894 3° 5556 13° 9667 4° 0386 14° 7865 5° 0386 15° 9969 6° 9208 16° 5472 7° 7150 17° 8135 8° 3929 18° 8903 9° 4122 19° 2199 10° 2545 20° 1665

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.