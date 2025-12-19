En esta noticia

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1611 - Palito

 1611 11° 2375 
 2°2650 12° 2894
 3°5556 13° 9667 
 4°0386 14° 7865 
 5°0386 15° 9969 
 6°9208 16° 5472 
 7°7150 17° 8135 
 8°3929 18° 8903 
 9°4122 19° 2199 
 10°2545 20° 1665 

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y equilibrio en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un punto de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el Palito puede representar la conexión con las raíces y la tradición. Soñar con él puede indicar un deseo de reconectar con aspectos fundamentales de la identidad personal o cultural.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.