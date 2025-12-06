Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9357 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre

1° 9357 11° 7463 2° 2187 12° 2903 3° 3889 13° 7043 4° 3906 14° 8373 5° 8043 15° 0793 6° 8015 16° 6163 7° 9828 17° 8260 8° 6671 18° 8483 9° 7097 19° 3747 10° 5308 20° 6617

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la sensación de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la propia identidad.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de aceptar y abrazar las imperfecciones, tanto en uno mismo como en los demás. Este sueño invita a la reflexión sobre la empatía y la comprensión hacia aquellos que enfrentan dificultades.

