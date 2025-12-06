En esta noticia
Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9357 - El Jorobado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre
|1°
|9357
|11°
|7463
|2°
|2187
|12°
|2903
|3°
|3889
|13°
|7043
|4°
|3906
|14°
|8373
|5°
|8043
|15°
|0793
|6°
|8015
|16°
|6163
|7°
|9828
|17°
|8260
|8°
|6671
|18°
|8483
|9°
|7097
|19°
|3747
|10°
|5308
|20°
|6617
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la sensación de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la propia identidad.
Además, El Jorobado puede representar la necesidad de aceptar y abrazar las imperfecciones, tanto en uno mismo como en los demás. Este sueño invita a la reflexión sobre la empatía y la comprensión hacia aquellos que enfrentan dificultades.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.