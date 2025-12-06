En esta noticia

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9357 - El Jorobado

 9357 11° 7463 
 2°2187 12° 2903
 3°3889 13° 7043 
 4°3906 14° 8373 
 5°8043 15° 0793 
 6°8015 16° 6163 
 7°9828 17° 8260 
 8°6671 18° 8483 
 9°7097 19° 3747 
 10°5308 20° 6617 

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la sensación de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la propia identidad.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de aceptar y abrazar las imperfecciones, tanto en uno mismo como en los demás. Este sueño invita a la reflexión sobre la empatía y la comprensión hacia aquellos que enfrentan dificultades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.