Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1847 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre

1° 1847 11° 2682 2° 4690 12° 8975 3° 9006 13° 4009 4° 8540 14° 4350 5° 6211 15° 6316 6° 8795 16° 9779 7° 4045 17° 7842 8° 5745 18° 8966 9° 2063 19° 7422 10° 3580 20° 5971

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con el muerto puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, puede representar la conexión con nuestros seres queridos que han fallecido, sugiriendo que su presencia sigue influyendo en nuestra vida. Estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo y encontrar consuelo en la memoria de quienes hemos perdido.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.