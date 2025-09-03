Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este miércoles 3 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este miércoles en la primera.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1847 - Muerto
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre
|1°
|1847
|11°
|2682
|2°
|4690
|12°
|8975
|3°
|9006
|13°
|4009
|4°
|8540
|14°
|4350
|5°
|6211
|15°
|6316
|6°
|8795
|16°
|9779
|7°
|4045
|17°
|7842
|8°
|5745
|18°
|8966
|9°
|2063
|19°
|7422
|10°
|3580
|20°
|5971
¿Qué significa soñar con Muerto?
Soñar con el muerto puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.
Además, puede representar la conexión con nuestros seres queridos que han fallecido, sugiriendo que su presencia sigue influyendo en nuestra vida. Estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo y encontrar consuelo en la memoria de quienes hemos perdido.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
