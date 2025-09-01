Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4120 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

1° 4120 11° 0001 2° 1334 12° 8130 3° 6490 13° 7004 4° 8200 14° 2409 5° 6515 15° 8807 6° 4148 16° 6192 7° 1457 17° 6678 8° 7323 18° 9528 9° 2866 19° 2318 10° 8982 20° 4789

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con "La Fiesta" puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de relajarse y desconectar de las preocupaciones diarias.

Además, puede indicar una búsqueda de conexión social y la importancia de las relaciones interpersonales. Soñar con fiestas también puede ser un recordatorio de que es fundamental encontrar tiempo para el ocio y la diversión en medio de las responsabilidades cotidianas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.