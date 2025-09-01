Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este lunes 1 de septiembre

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este lunes en la primera.

En esta noticia

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4120 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

 4120 11° 0001 
 2°1334 12° 8130
 3°6490 13° 7004 
 4°8200 14° 2409 
 5°6515 15° 8807 
 6°4148 16° 6192 
 7°1457 17° 6678 
 8°7323 18° 9528 
 9°2866 19° 2318 
 10°8982 20° 4789 

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con "La Fiesta" puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de relajarse y desconectar de las preocupaciones diarias.

Además, puede indicar una búsqueda de conexión social y la importancia de las relaciones interpersonales. Soñar con fiestas también puede ser un recordatorio de que es fundamental encontrar tiempo para el ocio y la diversión en medio de las responsabilidades cotidianas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá