Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este lunes 1 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este lunes en la primera.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4120 - La Fiesta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre
|1°
|4120
|11°
|0001
|2°
|1334
|12°
|8130
|3°
|6490
|13°
|7004
|4°
|8200
|14°
|2409
|5°
|6515
|15°
|8807
|6°
|4148
|16°
|6192
|7°
|1457
|17°
|6678
|8°
|7323
|18°
|9528
|9°
|2866
|19°
|2318
|10°
|8982
|20°
|4789
¿Qué significa soñar con La Fiesta?
Soñar con "La Fiesta" puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de relajarse y desconectar de las preocupaciones diarias.
Además, puede indicar una búsqueda de conexión social y la importancia de las relaciones interpersonales. Soñar con fiestas también puede ser un recordatorio de que es fundamental encontrar tiempo para el ocio y la diversión en medio de las responsabilidades cotidianas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
