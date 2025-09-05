Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este viernes 5 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la la previa este viernes.

En esta noticia

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5745 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

 5745 11° 6014 
 2°9223 12° 0591
 3°9814 13° 6036 
 4°3986 14° 1814 
 5°3735 15° 9717 
 6°6614 16° 9579 
 7°4101 17° 7615 
 8°0380 18° 2020 
 9°9861 19° 4707 
 10°0466 20° 7843 

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

