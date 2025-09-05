Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este viernes 5 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la la previa este viernes.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5745 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre
|1°
|5745
|11°
|6014
|2°
|9223
|12°
|0591
|3°
|9814
|13°
|6036
|4°
|3986
|14°
|1814
|5°
|3735
|15°
|9717
|6°
|6614
|16°
|9579
|7°
|4101
|17°
|7615
|8°
|0380
|18°
|2020
|9°
|9861
|19°
|4707
|10°
|0466
|20°
|7843
¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
