Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5745 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

1° 5745 11° 6014 2° 9223 12° 0591 3° 9814 13° 6036 4° 3986 14° 1814 5° 3735 15° 9717 6° 6614 16° 9579 7° 4101 17° 7615 8° 0380 18° 2020 9° 9861 19° 4707 10° 0466 20° 7843

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.