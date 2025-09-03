Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este miércoles 3 de septiembre
Descubre qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la la previa este miércoles.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7177 - Pierna Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre
|1°
|7177
|11°
|2123
|2°
|1400
|12°
|7751
|3°
|2044
|13°
|9085
|4°
|0177
|14°
|8729
|5°
|9255
|15°
|6568
|6°
|8883
|16°
|9408
|7°
|8289
|17°
|6309
|8°
|4460
|18°
|6048
|9°
|1207
|19°
|2532
|10°
|7150
|20°
|6126
¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con la Pierna Mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y fuerza personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y superar obstáculos, representando la capacidad de la soñadora para enfrentar desafíos.
Además, la Pierna Mujer en los sueños puede estar relacionada con la feminidad y la sensualidad. Puede indicar una conexión con la propia identidad y la expresión de la sexualidad, sugiriendo que la soñadora está explorando su autoconfianza y poder personal.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios