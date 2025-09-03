Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este miércoles 3 de septiembre

Descubre qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la la previa este miércoles.

En esta noticia

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7177 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre

 7177 11° 2123 
 2°1400 12° 7751
 3°2044 13° 9085 
 4°0177 14° 8729 
 5°9255 15° 6568 
 6°8883 16° 9408 
 7°8289 17° 6309 
 8°4460 18° 6048 
 9°1207 19° 2532 
 10°7150 20° 6126 

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la Pierna Mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y fuerza personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y superar obstáculos, representando la capacidad de la soñadora para enfrentar desafíos.

Además, la Pierna Mujer en los sueños puede estar relacionada con la feminidad y la sensualidad. Puede indicar una conexión con la propia identidad y la expresión de la sexualidad, sugiriendo que la soñadora está explorando su autoconfianza y poder personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

