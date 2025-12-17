Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8736 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre

1° 8736 11° 3581 2° 6672 12° 2786 3° 5734 13° 0890 4° 8321 14° 8016 5° 0808 15° 5501 6° 6408 16° 9244 7° 7699 17° 1417 8° 3170 18° 0619 9° 2099 19° 2016 10° 1604 20° 1432

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la satisfacción de necesidades materiales y el disfrute de los placeres de la vida.

Además, puede reflejar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los seres queridos, sugiriendo que es momento de prestar atención a la salud y el bienestar emocional. La Manteca en los sueños puede ser un recordatorio de la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el disfrute personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.