Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8736 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|8736
|11°
|3581
|2°
|6672
|12°
|2786
|3°
|5734
|13°
|0890
|4°
|8321
|14°
|8016
|5°
|0808
|15°
|5501
|6°
|6408
|16°
|9244
|7°
|7699
|17°
|1417
|8°
|3170
|18°
|0619
|9°
|2099
|19°
|2016
|10°
|1604
|20°
|1432
¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con La Manteca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la satisfacción de necesidades materiales y el disfrute de los placeres de la vida.
Además, puede reflejar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los seres queridos, sugiriendo que es momento de prestar atención a la salud y el bienestar emocional. La Manteca en los sueños puede ser un recordatorio de la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el disfrute personal.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.