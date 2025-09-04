Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6645 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

1° 6645 11° 2693 2° 5686 12° 2136 3° 8861 13° 7612 4° 3100 14° 1043 5° 6982 15° 1432 6° 3572 16° 3930 7° 2492 17° 5604 8° 6584 18° 9319 9° 4539 19° 3675 10° 4239 20° 1314

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.