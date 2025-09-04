Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este jueves 4 de septiembre
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6645 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre
|1°
|6645
|11°
|2693
|2°
|5686
|12°
|2136
|3°
|8861
|13°
|7612
|4°
|3100
|14°
|1043
|5°
|6982
|15°
|1432
|6°
|3572
|16°
|3930
|7°
|2492
|17°
|5604
|8°
|6584
|18°
|9319
|9°
|4539
|19°
|3675
|10°
|4239
|20°
|1314
¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar que es momento de reflexionar sobre las relaciones personales y el bienestar emocional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
