Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este viernes 5 de septiembre
Conoce qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la matutina este viernes.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6428 - El Cerro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre
|1°
|6428
|11°
|6735
|2°
|8135
|12°
|3565
|3°
|3554
|13°
|8231
|4°
|6890
|14°
|2759
|5°
|3530
|15°
|5281
|6°
|4681
|16°
|7487
|7°
|3310
|17°
|4429
|8°
|0720
|18°
|2838
|9°
|1623
|19°
|4488
|10°
|0145
|20°
|4151
¿Qué significa soñar con El Cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar un nivel más alto, tanto en lo personal como en lo profesional.
Además, El Cerro puede representar desafíos que se deben superar. En este contexto, el sueño invita a la reflexión sobre la perseverancia y la fuerza interior necesarias para enfrentar obstáculos y lograr el éxito.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
