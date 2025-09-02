Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este martes 2 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la matutina este martes.

En esta noticia

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6452 - Madre e hijo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

 6452 11° 6263 
 2°8346 12° 3930
 3°8421 13° 1238 
 4°9988 14° 8711 
 5°4023 15° 3901 
 6°3393 16° 8092 
 7°9619 17° 5550 
 8°6677 18° 6687 
 9°9388 19° 4148 
 10°3820 20° 5689 

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con la madre y el hijo puede simbolizar la conexión emocional y el vínculo profundo entre ambos. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la protección, el cuidado y el amor incondicional que se siente hacia los seres queridos.

Además, puede representar la necesidad de apoyo y guía en momentos de incertidumbre. La figura materna en el sueño puede indicar la búsqueda de sabiduría y comprensión, mientras que el hijo puede simbolizar nuevas ideas o proyectos que requieren atención y desarrollo.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

