Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Matutina este martes 2 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la matutina este martes.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6452 - Madre e hijo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre
|1°
|6452
|11°
|6263
|2°
|8346
|12°
|3930
|3°
|8421
|13°
|1238
|4°
|9988
|14°
|8711
|5°
|4023
|15°
|3901
|6°
|3393
|16°
|8092
|7°
|9619
|17°
|5550
|8°
|6677
|18°
|6687
|9°
|9388
|19°
|4148
|10°
|3820
|20°
|5689
¿Qué significa soñar con Madre e hijo?
Soñar con la madre y el hijo puede simbolizar la conexión emocional y el vínculo profundo entre ambos. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la protección, el cuidado y el amor incondicional que se siente hacia los seres queridos.
Además, puede representar la necesidad de apoyo y guía en momentos de incertidumbre. La figura materna en el sueño puede indicar la búsqueda de sabiduría y comprensión, mientras que el hijo puede simbolizar nuevas ideas o proyectos que requieren atención y desarrollo.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
