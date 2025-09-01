Resultados de la Quiniela de Entre Ríos de HOY, lunes 1 de septiembre
Estos son los últimos resultados de la quiniela de Entre Ríos de este lunes.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los últimos resultados de la quiniela de Entre Ríos compartida por la agencia oficial. Los números ganadores son los siguientes:
- A la cabeza: 4703 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos en la Previa
|1°
|4703
|11°
|7532
|2°
|1811
|12°
|6738
|3°
|4114
|13°
|4509
|4°
|3907
|14°
|6767
|5°
|6889
|15°
|8295
|6°
|5825
|16°
|3657
|7°
|8355
|17°
|1989
|8°
|9652
|18°
|6999
|9°
|3270
|19°
|2316
|10°
|9184
|20°
|5693
¿Qué sifnifica soñar con San Cono?
Soñar con San Cono puede interpretarse como un símbolo de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede indicar que se busca apoyo en situaciones difíciles.
Además, el sueño puede reflejar la esperanza de recibir bendiciones o buena fortuna. San Cono es asociado con la prosperidad, por lo que soñar con él podría ser un mensaje de que se avecinan tiempos de abundancia y éxito en la vida personal o profesional.
