En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de diciembre

1° 3968 11° 0949 2° 6319 12° 7591 3° 1858 13° 9726 4° 9876 14° 9101 5° 5858 15° 3525 6° 9975 16° 7914 7° 6163 17° 8695 8° 7269 18° 3888 9° 3167 19° 5501 10° 0293 20° 2758

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.