Este sábado, 27 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3968 (Sobrinos).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de diciembre
|1°
|3968
|11°
|0949
|2°
|6319
|12°
|7591
|3°
|1858
|13°
|9726
|4°
|9876
|14°
|9101
|5°
|5858
|15°
|3525
|6°
|9975
|16°
|7914
|7°
|6163
|17°
|8695
|8°
|7269
|18°
|3888
|9°
|3167
|19°
|5501
|10°
|0293
|20°
|2758
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.