Este sábado, 27 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de diciembre

 396811° 0949 
 2°6319 12° 7591
 3°1858 13° 9726 
 4°9876 14° 9101 
 5°5858 15° 3525 
 6°9975 16° 7914 
 7°6163 17° 8695 
 8°7269 18° 3888 
 9°3167 19° 5501 
 10°0293 20° 2758 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.