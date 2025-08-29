Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7068 (Sobrinos).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto
|1°
|7068
|11°
|6870
|2°
|9710
|12°
|9848
|3°
|5954
|13°
|7954
|4°
|9256
|14°
|1459
|5°
|6732
|15°
|0370
|6°
|5097
|16°
|8784
|7°
|2633
|17°
|9921
|8°
|8665
|18°
|9479
|9°
|7480
|19°
|3830
|10°
|9297
|20°
|8540
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.
Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que es momento de disfrutar de la vida y de las relaciones familiares.
Las más leídas de Información General
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios