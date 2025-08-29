Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7068 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto

 7068 11° 6870 
 2°9710 12° 9848 
 3°5954 13° 7954 
 4°9256 14° 1459 
 5°6732 15° 0370 
 6°5097  16° 8784 
 7°2633 17° 9921 
 8°8665 18° 9479 
 9°7480  19° 3830 
 10°9297 20° 8540 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que es momento de disfrutar de la vida y de las relaciones familiares.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá