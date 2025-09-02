Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0782 (La Pelea).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre
|1°
|0782
|11°
|9460
|2°
|5945
|12°
|7600
|3°
|5172
|13°
|4084
|4°
|5386
|14°
|4801
|5°
|9981
|15°
|1740
|6°
|4231
|16°
|5544
|7°
|0705
|17°
|8019
|8°
|3751
|18°
|8281
|9°
|6950
|19°
|8540
|10°
|7569
|20°
|9744
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.
Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales, decisiones difíciles o la necesidad de enfrentar situaciones que se han estado evitando.
Además, puede representar la lucha por la superación personal y el deseo de salir victorioso en circunstancias adversas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a la acción, instando al soñador a confrontar sus miedos y a buscar la resolución de problemas que le afectan.
