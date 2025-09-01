Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este lunes 1.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8239 (Lluvia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre
|1°
|8239
|11°
|5907
|2°
|6090
|12°
|6340
|3°
|6587
|13°
|8087
|4°
|4909
|14°
|6296
|5°
|6988
|15°
|6758
|6°
|5082
|16°
|1116
|7°
|7035
|17°
|2001
|8°
|8786
|18°
|5698
|9°
|2586
|19°
|2983
|10°
|6804
|20°
|0157
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo en tu vida.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño te sientes abrumado por la lluvia, puede ser una señal de que necesitas enfrentar y procesar tus emociones. Es un recordatorio de que, después de la tormenta, siempre llega la calma.
