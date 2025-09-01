Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este lunes 1.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8239 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre

 8239 11° 5907 
 2°6090 12° 6340 
 3°6587 13° 8087 
 4°4909 14° 6296 
 5°6988 15° 6758 
 6°5082  16° 1116 
 7°7035 17° 2001 
 8°8786 18° 5698 
 9°2586  19° 2983 
 10°6804 20° 0157 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo en tu vida.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño te sientes abrumado por la lluvia, puede ser una señal de que necesitas enfrentar y procesar tus emociones. Es un recordatorio de que, después de la tormenta, siempre llega la calma.

