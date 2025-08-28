Edición: Argentina
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este jueves 28 de agosto

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este jueves 28.

Este jueves, 28 de agosto de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4249 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de agosto

 4249 11° 8227 
 2°3443 12° 5049 
 3°9830 13° 3162 
 4°4026 14° 5549 
 5°6485 15° 1925 
 6°7181  16° 3767 
 7°1657 17° 9342 
 8°1459 18° 4152 
 9°5185  19° 9667 
 10°4224 20° 4802 

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad, la fuerza y la energía. Puede indicar que se está buscando satisfacción en aspectos básicos de la vida o una necesidad de nutrirse emocionalmente.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a la salud física y emocional, así como a las relaciones interpersonales. Este sueño invita a reflexionar sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual.

