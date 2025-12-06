En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5908 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de diciembre

1° 5908 11° 7399 2° 3458 12° 1844 3° 5481 13° 4889 4° 7973 14° 5805 5° 9113 15° 3072 6° 0168 16° 1375 7° 5763 17° 6541 8° 8389 18° 6105 9° 4697 19° 4022 10° 7946 20° 9051

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie. El fuego puede representar tanto destrucción como purificación, dependiendo del contexto.Además, un incendio en un sueño puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas situaciones o relaciones que ya no sirven. También puede ser una advertencia sobre posibles conflictos o problemas que se avecinan. Es importante prestar atención a los detalles del sueño para entender su mensaje personal.