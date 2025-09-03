Edición: Argentina
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este miércoles 3.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9465 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

 9465 11° 9327 
 2°4850 12° 7211 
 3°6742 13° 8374 
 4°5334 14° 9254 
 5°7060 15° 1783 
 6°0081  16° 5518 
 7°6993 17° 7127 
 8°1781 18° 6719 
 9°3809  19° 0277 
 10°1474 20° 3438 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño refleja la determinación y la necesidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde debe ser proactivo y valiente.

Además, El Cazador puede representar la intuición y la conexión con la naturaleza. Este sueño invita a explorar instintos primarios y a confiar en la sabiduría interna. Puede ser un llamado a seguir el propio camino y a no temer a lo desconocido en la vida.

