Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9465 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

1° 9465 11° 9327 2° 4850 12° 7211 3° 6742 13° 8374 4° 5334 14° 9254 5° 7060 15° 1783 6° 0081 16° 5518 7° 6993 17° 7127 8° 1781 18° 6719 9° 3809 19° 0277 10° 1474 20° 3438

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño refleja la determinación y la necesidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde debe ser proactivo y valiente.



Además, El Cazador puede representar la intuición y la conexión con la naturaleza. Este sueño invita a explorar instintos primarios y a confiar en la sabiduría interna. Puede ser un llamado a seguir el propio camino y a no temer a lo desconocido en la vida.