Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9465 (El Cazador).
|1°
|9465
|11°
|9327
|2°
|4850
|12°
|7211
|3°
|6742
|13°
|8374
|4°
|5334
|14°
|9254
|5°
|7060
|15°
|1783
|6°
|0081
|16°
|5518
|7°
|6993
|17°
|7127
|8°
|1781
|18°
|6719
|9°
|3809
|19°
|0277
|10°
|1474
|20°
|3438
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño refleja la determinación y la necesidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde debe ser proactivo y valiente.
Además, El Cazador puede representar la intuición y la conexión con la naturaleza. Este sueño invita a explorar instintos primarios y a confiar en la sabiduría interna. Puede ser un llamado a seguir el propio camino y a no temer a lo desconocido en la vida.
