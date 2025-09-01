Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8185 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre

 8185 11° 6849 
 2°4065 12° 6056 
 3°3985 13° 9633 
 4°8507 14° 4817 
 5°3524 15° 4215 
 6°4332  16° 0448 
 7°2146 17° 1964 
 8°3578 18° 2758 
 9°6193  19° 9195 
 10°2249 20° 3744 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y entendimiento en situaciones confusas. Este sueño puede indicar que estás buscando respuestas o dirección en tu vida, iluminando aspectos que antes estaban en la oscuridad y permitiéndote ver las cosas con mayor claridad.

Además, la linterna en los sueños puede representar la esperanza y la guía en momentos difíciles. Puede ser un recordatorio de que, aunque enfrentes desafíos, siempre hay una luz que te ayudará a encontrar el camino correcto y a superar obstáculos.

