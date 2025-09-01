Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este lunes 1.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8185 (Linterna).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre
|1°
|8185
|11°
|6849
|2°
|4065
|12°
|6056
|3°
|3985
|13°
|9633
|4°
|8507
|14°
|4817
|5°
|3524
|15°
|4215
|6°
|4332
|16°
|0448
|7°
|2146
|17°
|1964
|8°
|3578
|18°
|2758
|9°
|6193
|19°
|9195
|10°
|2249
|20°
|3744
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y entendimiento en situaciones confusas. Este sueño puede indicar que estás buscando respuestas o dirección en tu vida, iluminando aspectos que antes estaban en la oscuridad y permitiéndote ver las cosas con mayor claridad.
Además, la linterna en los sueños puede representar la esperanza y la guía en momentos difíciles. Puede ser un recordatorio de que, aunque enfrentes desafíos, siempre hay una luz que te ayudará a encontrar el camino correcto y a superar obstáculos.
