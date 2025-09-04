Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0902 (Niño).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

1° 0902 11° 4592 2° 7848 12° 7485 3° 4536 13° 2138 4° 3702 14° 6720 5° 1405 15° 2537 6° 9825 16° 1422 7° 9500 17° 4154 8° 0626 18° 3740 9° 1629 19° 3372 10° 9507 20° 1070

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida, como un proyecto o una relación.



Además, los sueños con niños pueden representar nuevas oportunidades y el potencial de crecimiento personal. Pueden indicar que es momento de explorar nuestra creatividad y abrazar la curiosidad, recordándonos la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante la vida.