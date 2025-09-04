Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0902 (Niño).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre
|1°
|0902
|11°
|4592
|2°
|7848
|12°
|7485
|3°
|4536
|13°
|2138
|4°
|3702
|14°
|6720
|5°
|1405
|15°
|2537
|6°
|9825
|16°
|1422
|7°
|9500
|17°
|4154
|8°
|0626
|18°
|3740
|9°
|1629
|19°
|3372
|10°
|9507
|20°
|1070
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida, como un proyecto o una relación.
Además, los sueños con niños pueden representar nuevas oportunidades y el potencial de crecimiento personal. Pueden indicar que es momento de explorar nuestra creatividad y abrazar la curiosidad, recordándonos la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante la vida.
