Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este lunes.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5377 (Pierna Mujer).
|1°
|5377
|11°
|6549
|2°
|8707
|12°
|9089
|3°
|4389
|13°
|8299
|4°
|0281
|14°
|3129
|5°
|0569
|15°
|5004
|6°
|9303
|16°
|5157
|7°
|1328
|17°
|3866
|8°
|5349
|18°
|3976
|9°
|0058
|19°
|3562
|10°
|1738
|20°
|0520
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.
Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar en la vida o la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan tu posición personal y emocional. La pierna representa el camino que eliges seguir.
Además, este tipo de sueño puede estar relacionado con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con tu propia sexualidad o la influencia de una figura femenina en tu vida. Interpretar este sueño puede ofrecerte una nueva perspectiva sobre tus relaciones y tu autoconfianza.
Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
