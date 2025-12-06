En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7661 (Escopeta).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre
|1°
|7661
|11°
|6134
|2°
|8526
|12°
|7119
|3°
|7684
|13°
|4234
|4°
|0762
|14°
|1499
|5°
|8599
|15°
|9503
|6°
|4837
|16°
|0474
|7°
|1832
|17°
|4902
|8°
|6516
|18°
|8753
|9°
|4510
|19°
|9325
|10°
|9913
|20°
|9484
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles. La escopeta puede representar poder y control en momentos de crisis.Además, el sueño puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o externos. La escopeta puede ser un llamado a tomar decisiones firmes y actuar con determinación. También puede sugerir que se están acumulando tensiones que necesitan ser liberadas para evitar explosiones emocionales.