En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7661 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre

1° 7661 11° 6134 2° 8526 12° 7119 3° 7684 13° 4234 4° 0762 14° 1499 5° 8599 15° 9503 6° 4837 16° 0474 7° 1832 17° 4902 8° 6516 18° 8753 9° 4510 19° 9325 10° 9913 20° 9484

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles. La escopeta puede representar poder y control en momentos de crisis.Además, el sueño puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o externos. La escopeta puede ser un llamado a tomar decisiones firmes y actuar con determinación. También puede sugerir que se están acumulando tensiones que necesitan ser liberadas para evitar explosiones emocionales.