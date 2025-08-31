Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este sábado 30 de agosto

Este sábado, 30 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5284 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de agosto

1° 5284 11° 5474 2° 7813 12° 7976 3° 7343 13° 3661 4° 7839 14° 0117 5° 7736 15° 3777 6° 6050 16° 8324 7° 7070 17° 9799 8° 2401 18° 9060 9° 0070 19° 1614 10° 4746 20° 2672

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.



Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.