Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9724 (Caballo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre

1° 9724 11° 1979 2° 4947 12° 0389 3° 8279 13° 5319 4° 2284 14° 9552 5° 0010 15° 6079 6° 5097 16° 2843 7° 8360 17° 8516 8° 4301 18° 5785 9° 8086 19° 0818 10° 9105 20° 6987

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos puede simbolizar fuerza, libertad y poder personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida, superar obstáculos y alcanzar metas. La imagen del caballo puede representar también la energía vital y la pasión que llevamos dentro.Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar nuestras emociones o instintos. Si el caballo está calmado, puede sugerir equilibrio y armonía, mientras que un caballo agitado puede señalar conflictos internos o situaciones desafiantes que debemos enfrentar.