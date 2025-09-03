Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1805 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

1° 1805 11° 7312 2° 7212 12° 8214 3° 0005 13° 3102 4° 1797 14° 5485 5° 4355 15° 4981 6° 4776 16° 0237 7° 5997 17° 8126 8° 3323 18° 5146 9° 3750 19° 3375 10° 0375 20° 4777

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños a menudo sugiere que el soñador debe confiar en su instinto y explorar su lado más libre y creativo.



Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de prestar atención a las emociones, sugiriendo que es momento de conectar con la propia esencia y deseos internos.