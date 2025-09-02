Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2316 (Anillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre
|1°
|2316
|11°
|4899
|2°
|2843
|12°
|5303
|3°
|9984
|13°
|6248
|4°
|4170
|14°
|6163
|5°
|4238
|15°
|9628
|6°
|9071
|16°
|6449
|7°
|4961
|17°
|5655
|8°
|9006
|18°
|8437
|9°
|3912
|19°
|8051
|10°
|8538
|20°
|5253
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la eternidad y la conexión emocional profunda con alguien especial.
Además, el anillo puede indicar logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En cambio, un anillo roto o perdido puede señalar inseguridades o problemas en una relación que necesitan ser abordados.
Compartí tus comentarios