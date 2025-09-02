Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2316 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre

1° 2316 11° 4899 2° 2843 12° 5303 3° 9984 13° 6248 4° 4170 14° 6163 5° 4238 15° 9628 6° 9071 16° 6449 7° 4961 17° 5655 8° 9006 18° 8437 9° 3912 19° 8051 10° 8538 20° 5253

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la eternidad y la conexión emocional profunda con alguien especial.



Además, el anillo puede indicar logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En cambio, un anillo roto o perdido puede señalar inseguridades o problemas en una relación que necesitan ser abordados.