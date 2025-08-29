Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este jueves 28 de agosto

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este jueves, 28 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8568 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de agosto

 8568 11° 7411 
 2°5653 12° 2597 
 3°5352 13° 2098 
 4°1091 14° 5017 
 5°0630 15° 4979 
 6°4468  16° 3957 
 7°4999 17° 1987 
 8°5998 18° 4140 
 9°0301  19° 2905 
 10°4543 20° 7838 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que es momento de disfrutar de la vida y de las relaciones familiares.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá