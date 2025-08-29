Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9110 (La Leche).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto
|1°
|9110
|11°
|2671
|2°
|1271
|12°
|6539
|3°
|4827
|13°
|8143
|4°
|4200
|14°
|6874
|5°
|4219
|15°
|2971
|6°
|5403
|16°
|4588
|7°
|1007
|17°
|2017
|8°
|0443
|18°
|0345
|9°
|8936
|19°
|8656
|10°
|6162
|20°
|3609
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Representa la necesidad de recibir amor y apoyo, así como el deseo de alimentar nuestras relaciones y proyectos. Este sueño puede indicar que estás en busca de estabilidad y bienestar en tu vida.
Además, La Leche en los sueños puede reflejar la fertilidad y la creatividad. Puede ser un signo de nuevas oportunidades o el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Este sueño invita a explorar tus instintos y a nutrir tus ideas para que florezcan y se desarrollen plenamente.
