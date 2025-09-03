Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre

Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7711 (Palito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

 7711 11° 2247 
 2°3372 12° 6139 
 3°7678 13° 1577 
 4°0242 14° 1999 
 5°2915 15° 9443 
 6°1122  16° 6834 
 7°2389 17° 0694 
 8°0230 18° 3291 
 9°7492  19° 2379 
 10°8003 20° 8044 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico, así como la importancia de las relaciones cercanas que brindan consuelo y confianza en momentos difíciles.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos, permitiendo que la imaginación fluya y se manifieste en la vida cotidiana, impulsando el crecimiento personal y profesional.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá