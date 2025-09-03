Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre
Enterate cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7711 (Palito).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre
|1°
|7711
|11°
|2247
|2°
|3372
|12°
|6139
|3°
|7678
|13°
|1577
|4°
|0242
|14°
|1999
|5°
|2915
|15°
|9443
|6°
|1122
|16°
|6834
|7°
|2389
|17°
|0694
|8°
|0230
|18°
|3291
|9°
|7492
|19°
|2379
|10°
|8003
|20°
|8044
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con palito?
Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico, así como la importancia de las relaciones cercanas que brindan consuelo y confianza en momentos difíciles.
Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos, permitiendo que la imaginación fluya y se manifieste en la vida cotidiana, impulsando el crecimiento personal y profesional.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Oficial | Decretaron feriado el 5 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios