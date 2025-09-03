Resultado de la quiniela de Córdoba en la Matutina: las cifras ganadoras de este miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7711 (Palito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de septiembre

1° 7711 11° 2247 2° 3372 12° 6139 3° 7678 13° 1577 4° 0242 14° 1999 5° 2915 15° 9443 6° 1122 16° 6834 7° 2389 17° 0694 8° 0230 18° 3291 9° 7492 19° 2379 10° 8003 20° 8044

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico, así como la importancia de las relaciones cercanas que brindan consuelo y confianza en momentos difíciles.



Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos, permitiendo que la imaginación fluya y se manifieste en la vida cotidiana, impulsando el crecimiento personal y profesional.